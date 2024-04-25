Крупный пожар в Омске - горят три емкости с нефтепродуктами
Серьезный пожар произошел на площадке хранения и заправки автоцистерн в Омске, пишет Mash.
По данным телеграм-канала, горят три резервуара с нефтепродуктами, каждый объемом 50 кубометров.
На данный момент пожар локализован на площади тысяча квадратных метров.
Пожар тушат несколько десятков человек и два пожарных поезда, добавляет Baza. Причина пожара пока неизвестна.
Напомним, с начала года усилилась интенсивность атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы. Только по итогам марта дроны атаковали нефтеобъекты не менее 14 раз. 13% от суммарной мощности действующих первичных установок переработки нефти на российских НПЗ находятся в режиме аварийного простоя, сообщал Reuters.