Крупный пожар в Омске - горят три емкости с нефтепродуктами

Серьезный пожар произошел на площадке хранения и заправки автоцистерн в Омске, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, горят три резервуара с нефтепродуктами, каждый объемом 50 кубометров.

На данный момент пожар локализован на площади тысяча квадратных метров.

Пожар тушат несколько десятков человек и два пожарных поезда, добавляет Baza. Причина пожара пока неизвестна.

Напомним, с начала года усилилась интенсивность атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы. Только по итогам марта дроны атаковали нефтеобъекты не менее 14 раз. 13% от суммарной мощности действующих первичных установок переработки нефти на российских НПЗ находятся в режиме аварийного простоя, сообщал Reuters.