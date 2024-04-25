"Ашан" не собирается уходить из России

Французская компания "Ашан" подтвердила российским властям, что не собирается уходить с отечественного рынка. "Есть даже официальное обращение в Министерство промышленности и торговли РФ о том, что они будут продолжать работать на территории нашей страны", - цитирует РБК замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.

Слухи о том, что "Ашан" может уйти из России, появились с началом СВО, компания несколько раз подтверждала, что не будет отказываться от российских активов. Из-за этого французскую компанию на Украине внесли в список "спонсоров войны", при этом ритейлер продолжает работать и в этой стране.

В России у "Ашана" 100 городов присутствия, 231 магазин и около 30 тыс. сотрудников. На Украине у "Ашана" 11 городов присутствия и около 6 тыс. сотрудников.