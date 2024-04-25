Челябинск стал центром сосредоточения российского креатива

На Южном Урале форум «Российская креативная неделя-Урал» собрал экспертов, представителей бизнеса и творцов креативных индустрий.

Накануне Алексей Текслер открыл панельную дискуссию «Сделано на Урале: как продвигать уральские бренды». Спикерами в обсуждении также стали представители отрасли, эксперты в области продвижения продукции и услуг.

Креативная индустрия - один из самых бурно развивающихся секторов экономики страны. Челябинская область в этом направлении уже демонстрирует впечатляющие результаты.

«Мы видим динамику, которая есть сегодня в нашем регионе, уже больше 10 тысяч предприятий занимаются креативными индустриями, думаю, мы выйдем за 80 миллиардов рублей оборота по итогам 2023 года, когда подведем окончательные итоги. Но я считаю, что этого мало, что нужно развиваться дальше», - уверен губернатор Алексей Текслер.

Глава Челябинской области особо отметил, что важно менять восприятие региона в стране и мире, разрушать стереотипы, сложившиеся исторически.

«Почти все наши проекты, которые мы реализуем сегодня (межуниверситетский кампус международного уровня, проект Сбера «Школа 21» и т.д.), связаны и с развитием креативной индустрии. Среди приоритетных направлений - IT, архитектура, мода и кино. Креативная индустрия – это мягкая сила продвижения наших ценностей, поэтому киноиндустрия очень важна, в том числе и для того, чтобы рассказать о том, кто мы есть», - подчеркнул губернатор Челябинской области.

В рамках форума «Российская креативная неделя – Урал», прошла масса мероприятий самого разного формата, в ходе которых участники обсуждали тенденции, формирующиеся в промышленном дизайне, визуальном искусстве, IT, музыке, анимации, кино, рекламе, маркетинге, гастрономии, моде, архитектуре, урбанистике и т.д..

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках форума провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» по теме развития креативных индустрий в России и роли регионов в этом процессе.

Начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков поблагодарил главу региона за организацию «РКН — Урал» и фокусирование работы экономической комиссии Госсовета на теме развития креативных индустрий.

«Креативные индустрии – это про бизнес. Это культурный продукт, который выходит на коммерческие рынки, зачастую из ничего формирует добавленную стоимость продукта. Чудо экономическое, связанное с культурой и искусством. Наша задача - создать условия для развития креативных индустрий, которые не будут просить денег у государства, а будут создавать дополнительный денежный поток», - сказал Сергей Новиков.

Алексей Текслер сообщил, что в Госдуме в конце 2023 года прошел первое чтение законопроект о развитии креативных индустрий, внесенный группой депутатов Госдумы и сенаторов, в том числе представителей Челябинской области. На данный момент в стране действует около 20 законов, регулирующих деятельность, относящуюся к различным креативным индустриям.

«В такой ситуации требуется координация и синхронизация, а задача, которую мы перед собой ставим, — это ускорение роста креативного сектора, обладающего существенным экономическим потенциалом, возможностями для создания новых высокооплачиваемых рабочих мест, в том числе для людей творческих профессий. Законопроект должен давать импульс развитию, не создавая бюрократических преград», — отметил Алексей Текслер.

Участники заседания комиссии обсудили целый комплекс вопросов.

А директор Российской креативной недели Марина Абрамова акцентировала внимание на необходимости для регионов сосредоточиться на задаче быть конкурентоспособными.

«Российская креативная неделя» впервые проходит на Урале, это важный инструмент и для органов власти, и для креативного бизнеса. Это возможность для креативных предпринимателей создать новые коллаборации, найти инвесторов, единомышленников и понять, что креативные профессии сегодня важны и экономически выгодны. Мы уверены в том, что потенциал креативных индустрий Урала только начинает раскрываться, очень скоро уральские бренды займут свои ниши в креативных индустриях», - высказала уверенность Марина Абрамова.