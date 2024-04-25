Митрополит Евгений упрекнул жителей Екатеринбурга, не голосующих за благоустройство парков

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений упрекнул жителей Екатеринбурга, которые все еще не проголосовали за благоустройство одной из восьми предложенных городом территорий.

Ежегодно российские города получают федеральные средства на преображение парка или сквера, победившего в голосовании среди местного населения. Однако для выделения финансов, каждый из городов-участников должен достичь своего порога голосующих - у Екатеринбурга это 380 тыс. Особенностью этого года стала возможность проголосовать за город, будучи даже не его жителем - достаточно иметь регистрацию в регионе, что значит, что за территорию в уральской столице может проголосовать любой житель Свердловской области. Но даже несмотря на это, за пять дней до окончания голосования Екатеринбургу все еще не хватает более 120 тыс. голосов.

"Сравнительно недавно Екатеринбург стал известен на всю страну как город, где любят и защищают скверы и парковые зоны. Уже тогда было понятно, что такой порыв отрицательно заряжен. Впрочем, речь сейчас не о том злополучном деле. Чтобы проголосовать за парк, не нужно приходить туда ночевать с палаткой, не нужны пикеты и демонстрации. Всех екатеринбуржцев призываю не быть равнодушными к позитивным изменениям нашего времени. Это как раз тот случай, когда каждый из нас может менять мир вокруг себя всего парой кликов", - написал владыка.

Голосование продлится до 30 апреля 2024 года. Сделать свой выбор горожане могут на сайте "Городская среда", через портал Госуслуг, либо с помощью волонтеров. Добровольцев в форме с символикой проекта можно встретить в парках-участниках программы ФКГС, торговых центрах и на улицах Екатеринбурга.

На данный момент проголосовало 252 тыс. 466 человек. Для получения федеральных средств не хватает 127 тыс. 534 голосов. Согласно последним данным, результаты по каждой из восьми территорий-кандидатов следующие:

парк 50-летия ВЛКСМ - 59,1 тыс.+

бульвар на улице Культуры, от Машиностроителей до Фестивальной - 42,3 тыс. +

2-я очередь 2-го этапа Преображенского парка - 30,3 тыс. +

Основинский парк - 29,4 тыс.+

Солнечные аллеи в микрорайоне Солнечный (2-й этап) - 25,7 тыс.+

парк 50-летия Советской власти (Метеогорка) - 25,6 тыс. +

парк "7 Ключей" - 21,9 тыс. +

бульвар на улице Посадской - 17,6 тыс.+

Напомним, что в прошлом году долгожданную победу получил Летний парк Уралмаш, однако голосов было недостаточно, порог в 25% от населения старше 14 лет достигнут не был, из-за чего Екатеринбург стал единственным городом в Свердловской области, не прошедшим в программу для получения федеральных средств. В этом году для преодоления порога необходимо набрать 380 тыс. голосов.

Ранее мы рассказали о трех парках и том, как они преобразятся в случае победы.