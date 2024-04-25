Юноша, похожий на сына замглавы Тобольска, помочился в подъезде

Молодой человек, похожий на сына замглавы Тобольска Ольги Новиковой справил малую нужду в подъезде жилого дома. Об инциденте сообщили в telegram-канале "Погоны и галстуки".

Сообщается, что молодой человек якобы был нетрезв. Видео, вероятно, сняли приятели молодого человека. После запись попала в соседские чаты. Жители дома стали требовать отчисления Новикова из вуза. По данным "Погон", никаких мер руководство вуза не предприняло.

В администрации Тобольска утверждают, что инцидент исчерпан. Молодой человек принес извинения жильцам, вымыл подъезд и пересадил цветок.

Сама ситуация якобы произошла четыре месяца назад. Об этом сообщили подписчики группы "Типичная Тюмень" в комментариях.