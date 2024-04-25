Матвиенко призвала создавать условия для возвращения россиян, не выступавших против РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что нужно создавать условия для возвращения россиян, которые не выступали против РФ.

По ее словам, люди могли уехать за рубеж по деловым, научным связям или по семейным обстоятельствам.

В то же время она отметила, что есть люди, которые в самый трудный момент для страны не просто уехали, а которые продолжают ругать свою страну и желать ей поражения.

"Я считаю, что они должны быть строго привлечены к ответственности, если они вернутся, за их деяния. Такие вещи нельзя прощать", — сказала Матвиенко РИА Новости.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что уехавшим россиянам, которые собирают деньги для ВСУ и ругают Россию, будет невозможно вернуться – "люди их не примут". Представитель Кремля подчеркнул, что "Родина у всех одна", и она "всегда открыта для всех, кроме врагов".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил проверять по статье Уголовного кодекса РФ о госизмене релокантов, которые поддерживали киевский режим и финансировали ВСУ, а теперь хотят вернуться в Россию. Он также предложил обдумать вопрос, где их размещать, учитывая, что регионы не хотят принимать предателей.