25 Апреля 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

Более тысячи организаций Новосибирской области готовятся принять детей летом-2024 для оздоровления и отдыха

Безопасность, интересные программы, профильные смены, подготовка вожатых, открытие новой организации: в Новосибирской области ведется подготовка к летней оздоровительной кампании 2024 года. В ней примет участие 1012 организаций Новосибирской области: 948 лагерей с дневным пребыванием, 55 стационарных и 9 палаточных лагерей, сообщили в пресс-службе Правительства региона.

Как отметила в ходе пресс-конференции 25 апреля заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова, развитие сети лагерей, создание в них условий максимально безопасных для ребят, совершенствование подходов к качественному наполнению программ отдыха – это первоочередные задачи сферы детского отдыха и оздоровления. В настоящее время идут плановые проверки лагерей на предмет соблюдения антитеррористической защищенности, в мае межведомственные комиссии проведут приемку всех лагерей в части их готовности к началу заездов детей.

«Планируем открыть в летний период текущего года 1012 организаций, в этом году начинает свою работы новый круглогодичный лагерь на территории Искитимского района «Сиббери клуб», который сможет принимать 192 ребенка в смену. Всего же за 3 летних месяца на территории региона около 122 тысяч детей школьного возраста оздоровятся в лагерях», – добавила заместитель министра.

Коллаж, детский отдых(2023)|Фото: Накануне.RU

Особое внимание уделяется подготовке вожатых. Так, на базе центра «ВСЕКАНИКУЛЫ», подведомственного региональному министерству труда и социального развития, действует школа вожатых, где после окончания обучения выдаются специальные сертификаты. В копилке центра – победы в тематических конкурсах авторских программ среди вожатых на федеральном уровне.

Наряду с традиционными заездами в лагерях проводят и профильные смены: патриотические, театральные, художественные, краеведческие, туристические, экологические, спортивные, технические. В этом году участниками 54 профильных смен станут более 4 тысяч ребят. Участие в таких заездах бесплатное для всех детей.

(2024)|Фото: nso.ru

Подача заявлений на путевку в лагерь осуществляется на портале госуслуг, получение путевок – в центрах социальной поддержки населения по месту жительства. В 2025 году планируется перевести весь процесс в электронный вид. Продолжая тему путевок, Ольга Потапова напомнила, что при выборе лагеря родителям необходимо проверить наличие организации в реестре лагерей, что будет являться гарантией безопасного и содержательного отдыха ребенка.

Теги: летние лагеря, оздоровление детей, профильные смены, центр всеканикулы


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