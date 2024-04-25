Полпред Якушев призвал жителей УрФО активнее голосовать за объекты благоустройства

За объекты благоустройства в УрФО, которые приведут в порядок в 2025 году, проголосовали уже 2 млн человек. Поддержать территорию, которая будет благоустроена в следующем году, можно до 30 апреля. Полномочный представитель президента Владимир Якушев призвал жителей УрФО активнее участвовать в голосовании.

"До завершения голосования за объекты благоустройства остались считанные дни. Кто ещё не принял в нём участие, призываю найти несколько минут и сделать свой выбор. Какими будут города, зависит от каждого из нас", – обратился к жителям Уральского федерального округа Владимир Якушев.

В этом году регионы УрФО представили для голосования 475 проектов территорий в 141 муниципальном образовании. Оставить свой голос за один из них можно до 30 апреля на сайте za.gorodsreda.ru с использованием учётной записи на сайте "Госуслуги" и через волонтёров.

В голосовании могут участвовать жители старше 14 лет.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства проводится по инициативе Президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". Всего за время за время реализации федерального проекта – в 2017-2023 годах – в регионах УрФО привели в порядок 3 755 общественных пространств и 3 608 дворов. В 2024 году с учётом мнения жителей планируется благоустроить 303 общественные территории и 72 двора.