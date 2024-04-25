Бывшего сотрудника уральской колонии самого отправили в тюрьму за взятки и мошенничество

В уральском городе Ивдель вынесен приговор 36-летнему бывшему сотруднику исправительной колонии. Его признали виновным в ряде коррупционных преступлений и самого отправили за решетку.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в 2019-2020 годах работник ИК неоднократно за деньги передавал заключенным запрещенные в местах изоляции предметы – сотовые телефоны и аксессуары к ним. Однако в некоторых случаях он обманывал зэков – деньги брал, но телефоны не приносил, а оставлял все себе.

В какой-то момент им заинтересовались в управлении собственной безопасности регионального ГУФСИН. Тюремщик стал фигурантом дела сразу по трем статьям УК: "Превышение должностных полномочий", "Получение взятки" и "Мошенничество".

По совокупности преступлений уже бывшему сотруднику назначено 5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима. Также осужденного лишили права занимать определенные должности на 3 года.