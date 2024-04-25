В Екатеринбурге запретили салют на 9 Мая. Но есть исключение

Жителям Екатеринбурга придется в этом году обойтись без главного салюта на 9 Мая. Об этом сегодня на коллегии городской администрации заявил мэр Алексей Орлов.

При этом в Telegram-канале "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией города, сообщается, что речь идет исключительно о гражданских фейерверках, которые не имеют отношения к артиллерийским салютам. Последние проводят военные и по ним сообщений об отмене пока не поступало. По данным "источников в пагонах" салют все еще стоит в планах.

На коллегии также было решено ограничить проведение мероприятий в центре города из-за соображений безопасности. Вечерние гуляния хотят перенести в ЦПКиО им. Маяковского. Парад Победы тоже пройдет с ограничениями, в том числе и по площадкам, откуда его можно будет наблюдать.