СБУ арестовала настоятеля Святогорской лавры

СБУ объявила о подозрении настоятелю Свято-Успенской Святогорской лавры митрополиту Арсению. Его обвинили в "подрывной деятельности" и верности Русскому Отечеству.

Формально карательные органы придрались к тому, что он назвал прихожанам адреса блокпостов украинских боевиков. Причем видео было опубликовано на сайте лавры. Якобы так завуалированно была "слита" информация о местах дислокации украинских блокпостов в прифронтовом районе.

"Да, под камеры, в присутствии сотен верующих, почему-то именно на литургии, целый Архиерей и наместник Лавры решил слить позиции. Причем завуалированно", - пишет депутат Рады Артем Дмитрук.

Митрополиту вручено подозрение, он захвачен, ему грозит до восьми лет тюрьмы. Его увезли в Днепропетровск, где арестовали на два месяца без права внесения залога, добавил депутат.

Синодальный отдел РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ заявил, что СБУ осуществила "очередную акцию устрашения".

Член Межсоборного присутствия РПЦ Михаил Тюренков отмечает, что Святогорская лавра является одной из главных святынь Юго-Западной Руси и главной святыней Донбасса, которая уже 10 лет находится в зоне укронацистской оккупации на самой линии фронта, постоянно подвергаясь обстрелам. А "преступления" монахов перед киевским режимом заключаются исключительно в верности православию и Церкви.

Как полагает "Правблог", Святогорскую лавру могли сознательно обезглавить. Не исключено, что из нее собираются делать очередную "фортецю" и что-то планируют разместить или уже разместили. Владыка мог возражать. И это вменили ему как "сдачу позиций".

Православный исследовательский центр "Хризма" видит серьезность намерений Киева сломить УПЦ. Арест авторитетного владыки произошел, несмотря на заявления из США о гонениях на православных христиан на Украине. Однако режим продолжает действовать жестко и бесцеремонно.