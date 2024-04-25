Волонтеры депутата Вихарева прошли противопожарную подготовку

Активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева и Свердловского РЭО, где депутат является председателем, прошли противопожарную подготовку.

Как рассказал Вихарев в своих соцсетях, он вместе с волонтерами прошел у сотрудников МЧС как теоретическое, так и практическое обучение работе со специальным спасательным оборудованием: мотопомпами, огнетушителями, рукавами.

Помимо этого, спасатели ВСКС подробно рассказали об оказании первой, доврачебной помощи при ожогах, кровотечениях, укусах змей, отравлениях и других происшествиях, где может потребоваться экстренная помощь.

О своей безопасности активисты тоже не забывают, а потому уже поставили прививки от клещевого энцефалита.

"Скоро получим сертификаты об обучении и будем активно помогать спасателям в борьбе с пожарами в нашей области. Сделаем все, что в наших силах!" - добавил депутат.





Ранее в мэрии Екатеринбурга рассказали, что введение особого противопожарного режима накладывает несколько важных ограничений. Среди них четыре запрета. А вот пожароопасный сезон в регионе стартовал 5 апреля.