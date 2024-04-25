Cервис кикшеринга Whoosh запустит в Перми прокат электровелосипедов вместо самокатов

Cервис кикшеринга Whoosh запустит в Перми прокат электровелосипедов вместо самокатов, сообщает Properm.ru со ссылкой на компанию.

Парк электровелосипедов появится в краевой столице в пилотном режиме уже в конце апреля. В ближайшие дни в городе появится 200 велосипедов, их количество будет расти. Скорость велосипедов ограничена 20 километрами в час. При этом велосипеды не являются средствами индивидуальной мобильности, как электросамокаты, поэтому запрет на их парковку в центре города не действует.

"Мы считаем принятые поправки незаконными и не соответствующими действующему законодательству. Однако мы начали сезон в соответствии с новыми правилами и не размещали самокаты в зоне запрета — что не помешало администрации начать их эвакуировать. Сервис Whoosh по-прежнему готов к конструктивному диалогу с властями, в том числе — к обсуждению точек и правил размещения парковок, а также других условий работы сервисов кикшеринга в Перми"

В Whoosh отметили, что оспаривают принятые поправки для электросамокатов в прокуратуре и через суд.

Напомним, 26 марта депутаты гордумы в рамках пленарного заседания приняли поправки в Правила благоустройства территории города Перми. Ранее их одобрил профильный комитет. Согласно изменениям, электросамокаты теперь можно размещать исключительно на велопарковках. Несмотря на запрет, сервисы возобновили работу. Администрация Перми приступила к эвакуации электросамокатов. Только за первые три дня работы было эвакуировано более 500 самокатов.