Новым главой екатеринбургского ТЮЗа стал бывший замминистра культуры

Новым главой Театра юного зрителя Екатеринбурга стал Сергей Радченко, ранее работавший заместителем министра культуры региона. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

По данным канала, глава города Алексей Орлов и министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина представят нового руководителя коллективу театра уже завтра.

Напомним, в конце марта стало известно, что прежний директор ТЮЗа Евгения Умникова покидает свою должность. Что касается Радченко, он подал в отставку с поста замминистра культуры на прошлой неделе.