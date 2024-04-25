Суд арестовал третьего фигуранта "дела Иванова"

Басманный суд Москвы арестовал соучредителя "Олимпситистрой" Александра Фомина по уголовному делу замминистра обороны РФ Тимура Иванова.

Фомина обвиняют по статье 291 УК РФ ("Дача взятки"). Третий фигурант дела пробудет в СИЗО до 23 июня, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, Фомин, находясь с Ивановым в доверительных отношениях, оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".

Также Фомин и другие лица "способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера".

По данным SHOT, "Олимпситистрой" выступал подрядчиком "Военно-строительной компании", занимался строительством в Мариуполе.

Фомин также является совладельцем отеля "Бригантина" в Калужской области, сообщает телеграм-канал. В 2021 году он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за строительство медицинских центров.