Украинский политолог Карасев переобулся: почему украинцы должны воевать за интересы США?

Украинцы воюют за интересы США, а не Украины. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев.

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По его словам, украинцы сами не понимают, за что они должны отдавать свои жизни, поэтому такое отторжение вызывает мобилизация - нет цели.

"Американцы говорят нанести стратегическое поражение России. А что это такое? И что это даст Украине? Почему какой-нибудь мужик в расцвете сил должен рисковать своей жизнью?" - вопрошает Карасев.

Интересно, что он раскритиковал и официально декларируемую цель - выход на "границы 1991 года" (которых в действительности не существовало, поскольку они были чисто административными. - прим. Накануне.RU). Это тоже непонятно что.

"Что это дает? Все уже привыкли жить без этого Крыма и Донбасса. Я не говорю, что надо от них отказываться – я говорю психологию обычного человека. Надо в длинную играть, а не класть людей", – обтекаемо сказал Карасев.

Он прогнозирует, что в следующий раз Запад уже не предоставит военную помощь, если режим не решит вопрос с мобилизацией. Уже сейчас она идет с большим трудом, потому что людей просто хватают и отравляют воевать. Это не мотивированные люди. К тому же такая мобилизация вносит в общество раскол: почему я, а не ты?

Карасев в последние месяцы занимает довольно критическую позицию по отношению к продолжению военного конфликта. Он мягко предлагает подумать над территориальным компромиссом, вместо того чтобы гнать на убой сотни тысяч украинцев ради непонятных целей. Что будет через годы, об этом никто не думает.