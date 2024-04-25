Полицейские из Югры задержали мигранта, который скрывался от следствия 20 лет

Полицейские из Югорска задержали в Московской области мигранта, который 20 лет скрывался от следствия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

По информации ведомства, 33-летний иностранец в 2004 году совершил тяжкое преступление у себя на родине. Скрываясь от правосудия, он приехал в Югорск, где осенью того же дома проник в чужую квартиру, похитив шубу, пальто, дубленку, золотую брошь и другие ценные вещи стоимостью порядка 90 тыс. руб.

После совершения преступления он покинул Югру. В 2010 году его нашли в Тюмени. Из-за истечения сроков давности мужчину не экстрадировали. На время следствия его отправили под стражу, но спустя три месяца суд изменил меру пресечения и мигрант снова скрылся от уголовного преследования.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении подозреваемого в 2004 году по ч.3 ст. 158 УК РФ "Кража", окончено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурант заключен под стражу.