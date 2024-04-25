На рейсе "Уральских авиалиний" телефон бортпроводника оплавил пол самолета

На борту "Уральских авиалиний" накануне произошел инцидент с телефоном одного из бортпроводников. Смартфон перегрелся до такой степени, что опалил пол в вестибюле прямо во время полета.

Как сообщает Telegram-канал "Авиаторщина", инцидент произошел 23 апреля на рейсе SVR174 из Хабаровска в Екатеринбург. Около 13.00 перед снижением в Кольцово у одного из бортпроводников начал вздуваться аккумулятор телефона из-за теплового разгона. Девайс положили на пол, однако когда тот опалил напольное покрытие, было решено принять более радикальные меры. Смартфон оперативно поместили в контейнер и залили водой. Задымления и возгорания удалось избежать.

На борту Airbus A320neo (RA-73822) находилось 145 пассажиров и 6 членов экипажа. Уже через полчаса все благополучно приземлились. Во время инцидента никто не пострадал.