МИД РФ объяснил ветирование проекта резолюции США по ядерному оружию в космосе

Россия заблокировала совместный проект резолюции США и Японии, направленный на размещение оружия массового уничтожения (ОМУ) в космосе, поскольку предложенные Москвой принципиальные поправки в документ были проигнорированы. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что поправки предусматривали включение в текст положений о необходимости сохранения космоса свободным от оружия любого вида, а не только ОМУ.

Россия также выступила против планов США создать новые обязательства, выходящие за рамки действующих договоров, в первую очередь Договора о космосе 1967 года, а также в обход профильных площадок по разоружению.

В МИД подчеркнули, что принятие резолюции позволило бы США легитимизировать любые выгодные им взгляды на вопросы международной безопасности.

Резолюция, подготовленная США и Японией, подчеркивает, что страны "не должны разрабатывать ядерное орудие или любые другие виды оружия массового уничтожения, предназначенные для размещения на орбите Земли.

Стоит отметить, что размещать на орбите ядерное оружие уже запрещает Договор о космосе 1967 года.

Ранее Вашингтон заявлял, что у Москвы есть планы разработать противоспутниковое космическое оружие. Также заявлялось, что Россия может разместить ядерное оружие в космосе уже в этом году. Президент России Владимир Путин опроверг эти утверждения.