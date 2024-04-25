25 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Польша готова депортировать украинцев призывного возраста

Польша готова помочь украинскому режиму "вернуть мужчин призывного возраста", чтобы они воевали против России. Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
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По его словам, многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинцев в отелях и кафе, и при этом слышат, сколько усилий Польша должна приложить, чтобы помочь Киеву. Это несправедливо.

По данным Евростата, в январе 2024 года в странах ЕС проживало около 4,3 миллиона украинцев, из которых около 860 тыс. - мужчины. Польша предоставила статус временной защиты 950 тыс. украинцам, что является вторым по величине показателем после Германии.

Германия пока не планирует лишать украинцев статуса беженцев и депортировать их, сообщил представитель МИД Максимилиан Калль. А вот в Словакии еще в марте министр обороны Роберт Калиняк заявил о потенциальной депортации "трусливых" украинских мужчин, но он имел в виду это как замену возможной отправке войск НАТО. И назвал западных политиков "разжигателями войны".

Напомним, на днях украинский режим прекратил оказывать любые консульские услуги своим гражданам за границей без военного билета, пока ни не вернутся на Украину и не обратятся в ТЦК (военкомат), который с большой вероятностью отправит их воевать за местный режим. Глава МИД республики Дмитрий Кулеба заявил, что режим будет непреклонен по отношению к уехавшим. Они показали "своему государству", что вопрос их выживания их не касается, поэтому никаких консульских услуг они больше не получат, пока не докажут свою лояльность режиму на фронте.

В ответ на это в "ТикТоке" уже размещено много видео, в которых украинцы дают понять, что будут искать другое гражданство или уже его нашли.

Ужесточение политики к своим гражданам украинские телеграм-каналы связывают с обязательством Зеленского набрать как можно больше живой силы, чтобы не допустить военных поражений накануне выборов президента США, а то и захватить территории. Он это косвенно подтвердил, заявив, что США дают только оружие и могут не беспокоиться - воевать будут украинцы.

Теги: Польша, Украина, мобилизация


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