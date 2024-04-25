В Екатеринбурге судят электрика, обвиняемого в гибели подростка от удара током

В Екатеринбурге перед судом предстанет электрик. Мужчину обвиняют в гибели подростка от поражения электротоком.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался сотрудник филиала ресурсоснабжающей организации, работающий мастером участка. Как показало расследование, летом прошлого года он лично договорился с директором коммерческой организации за вознаграждение подключить водомат к электросетям жилого дома на улице Омская. Однако это было сделано без устройства защитного заземления.

В тот же вечер подросток 2007 года рождения, пытаясь достать мяч, закатившийся за водомат, встал на металлическую конструкцию забора и ухватился обеими руками за забор и металлическую стойку. В результате парень погиб от удара током.

По версии следствия, к гибели привело небрежное подключение водомата к электросетям. Уголовное дело электрика рассмотрит Кировский районный суд уральской столицы.