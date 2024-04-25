"Уральские авиалинии" запускают рейсы из Екатеринбурга в китайский Харбин

Компания "Уральские авиалинии" запускает рейсы их международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге до Харбина в Китае.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиаперевозчика, начиная с 3 июня самолеты будут летать по этому направлению дважды в неделю - по понедельникам и четвергам в 20.30. Обратные рейсы намечены на 10.50 во вторник и пятницу.

Время в пути составит 6 часов. Перелет будет осуществляться на авиалайнере А-319.

Напомним, что авиаперелеты в КНР "Уральские авиалинии" возобновили с 4 апреля, когда в расписании появились рейсы до Пекина. Билеты в Харбин уже доступны на сайте и в авиакассах авиакомпании.