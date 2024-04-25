США тайно поставили Украине ракеты ATACMS

Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине.

Как заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, Вашингтон уверен, что Киев сдержит обещание не применять ракеты ATACMS за пределами своей территории. Однако, по информации издания Politico, ВСУ уже два раза использовали его для ударов вглубь российской территории. По данным Минобороны, на минувшей неделе военные перехватили три ракеты ATACMS над Черным морем.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал циничными заявления американской стороны. По его словам, передачу Соединенными Штатами исподтишка тактических ракет ATACMS Украине невозможно оправдать, это усиливает угрозу безопасности Крыма и других регионов РФ.

Напомним, 21 апреля Палата представителей Конгресса США приняла новый законопроект о помощи Украине на $60,8 млрд, а также документы о финансировании Израиля и союзников Вашингтона в Тихоокеанском регионе. Кроме того, законодатели одобрили законопроект "Мир через применение силы в XXI веке", в частности, позволяющий американскому президенту изъять замороженные в США российские активы и передать их Украине.