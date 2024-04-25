Энергетики Нижнего Тагила оставили Ленинский район без света за долги в 175 миллионов

В ходе рейда "Нижнетагильская Энергосбытовая компания" оставила без света несколько десяткой должников в Ленинском районе. Под ограничения попали жители с долгом от 10 до 33 тыс. рублей, что в совокупности привело к дебиторской задолженности в 175 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, среди неплательщиков имеются и те, кто пытался "обмануть систему". Например житель дома на Аганичева с долгом в 33 тыс. рублей, после отключения электричества за неуплату, решил подключиться к сети самостоятельно. Теперь его ждет не только повторное ограничение электроснабжения, но и штраф.

"Самовольное подключение к сети является административным правонарушением и наказывается штрафом от 10 до 15 тыс. рублей. Кроме того, кустарное подключение подвергает опасности жизнь и здоровье всех жителей дома, так как может привести к короткому замыканию", – рассказал исполнительный директор НТЭСК Александр Попов.

В список должников попали и жители домов микрорайона Выя. Один из них, проживающий в квартире на Фрунзе, признался, что давно не смотрел квитанцию и не думал о задолженности. Ему не только отключили свет, но и установили на автоматы пломбы, которые запрещено срывать. Теперь же тагильчанину придется оплатить не только долг, но и работы по возобновлению электроснабжения.

В компании отметили, что к отключению электричества прибегают в последнюю очередь. До этого неплательщиков информируют о долге через квитанции, в системе ГИС ЖКХ и по смс. В случае, если погасить весь долг разом не получается, горожане обращаются в офис НТЭСК по адресу Красноармейская, 60 для обсуждения порядка погашения. Однако есть и те, кто просто уклоняется от уплаты. Разговор с такими может перейти в судебную плоскость.

"Человеку предстоит оплатить сумму основного долга, госпошлину, пени, а также судебные издержки. Кроме того, служба судебных приставов при наличии вступившего в законную силу судебного решения может арестовать имущество, инициировать блокировку банковских карт неплательщика и ограничить ему выезд за границу", – подчеркнул Александр Попов.



Проверить, не попали ли вы в список должников, можно на сайте в разделе "Задолженность" и по телефону колл-центра: 8 (3435) 230-255.