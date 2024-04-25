Депутаты сургутской гордумы единогласно приняли отставку мэра

Депутаты сургутской городской думы на сегодняшнем заседании единогласно приняли решение об отставке мэра Андрея Филатова, передает корреспондент Накануне.RU.

Сам Филатов на заседание не пришел. Исполнять обязанности главы будет заместитель главы Людмила Батракова.

Заседание думы прошло всего за шесть минут.

Напомним, Филатов возглавил Сургут в конце февраля 2021-го, сменив на этом посту ушедшего в Госдуму Вадима Шувалова. До этого Филатов руководил комитетом думы ХМАО по бюджету, финансам и налоговой политике.