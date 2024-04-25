Член Общественной палаты Екатеринбурга заявил о попытке давления на него

Член Общественной палаты Екатеринбурга, руководитель мониторинговой группы "Народный контроль" Дмитрий Чукреев считает, что на него пытаются оказать давление из-за его деятельности по борьбе с незаконной уличной торговлей.

Как рассказал Чукреев в своем Telegram-канале, сегодня утром ему позвонил сосед и сообщил, что у подъезда ошиваются двое неизвестных.

"Посмотрел по камерам – действительно, подошли двое не с нашего дома, подергали ручку, попытались попасть внутрь. Соседям сказали, что якобы ждут такси, замерзли, и хотят погреться. Но шли они целенаправленно именно в этот подъезд – это видно по записям. И ждали более часа. Ждали бы и больше, но люди начали выходить на работу, и они поспешили отойти вглубь двора", - рассказал Дмитрий Чукреев.

Общественник считает, что незнакомцы ждали его, так как сегодня у него запланировано заседание рабочей группы в гордуме как раз по НТО.

"По моему мнению, это была попытка оказать давление на меня. Даже есть предположения, какой из группировок это выгодно", - добавил Чукреев, не став уточнять, о ком идет речь.

Напомним, в Екатеринбурге объявили войну киоскам, незаконно осуществляющим свою деятельность. Период уговоров и попыток разрешить ситуацию миром закончился, и власти города приступают к сносу. О самых скандальных историях Чукреев уже рассказывал ранее.