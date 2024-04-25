На счета и недвижимость замминистра обороны Иванова и его семьи наложили арест

Суд в Москве наложил обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова и его родственников. Об этом сообщает ТАСС.

"Все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных, все это имущество уже арестовано", - сказал источник.

Напомним, сумма взятки заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова может быть больше 1 млрд рублей.

Ранее Иванов на два месяца был отправлен в СИЗО постановлением Басманного районного суда Москвы. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). По этой статье Иванову может грозить до 15 лет тюрьмы. Он не признает вину.