Свердловские трассы засыпает снегом. ДПС перевели на усиленный режим

На трассах Свердловской области с утра в четверг пошел сильный снег.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГИБДД, в районе Камышлова на федеральной автодороге "Екатеринбург – Тюмень" идет обильный снегопад.

"Видимость ограничена. Состояние проезжей части – мокрое", - отметили в ведомстве.

Из-за этого наряды ДПС переведены на усиленный режим несения службы.

Также, по данным Госавтоинспекции, похожая ситуация наблюдается в районе Артемовского. На автодороге "Обход села Покровское" 12 км дорожное полотно заметено снегом, а на некоторых участках образовался гололед. В ведомстве призывают водителей к предельной бдительности и осторожности.