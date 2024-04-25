Миронов попросил Минобороны учредить нагрудный знак "Ветеран боевых действий"

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил письмо на имя глава Минобороны РФ Сергея Шойгу с просьбой учредить нагрудный знак "Ветеран боевых действий" единого образца.

"Нагрудный знак "Ветеран боевых действий" станет важным элементом наградной атрибутики для ветеранов боевых действий, что будет свидетельствовать о значимости статуса "Ветеран боевых действий" для общества и государства. Прошу вас рассмотреть данную инициативу и проинформировать меня о результатах", - следует из документа.

Как отмечается в письме, предложение направлено в связи с обращением членов совета по делам ветеранов при председателе партии.

"Начинать вручение нагрудного знака предлагаю как раз с участников специальной военной операции", - отметил Миронов, сообщает ТАСС.