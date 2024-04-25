Совфед заблокировал проект о запрете спиртного в прикассовой зоне

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам не поддержал проект закона депутатов ЛДПР о запрете продаж алкоголя в прикассовых зонах.

Депутаты ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым рассчитывают, что новое правило вступит в силу с 1 июля этого года. Исключение сделают только для касс, которые находятся в специальном отделе со спиртным. Из пояснительной записке к документу следует, что маркетологи рассматривают эту зону как одно из наиболее доходных мест в магазине, поскольку покупатель тут склонен к импульсивным покупкам.

В отзыве Совета Федерации сказано: в самом законопроекте его авторы не раскрыли понятие "прикассовая зона", "что не отвечает принципу правовой определенности и может рассматриваться в качестве коррупциогенного фактора". Из-за такой неопределенности "неясно, как осуществлять контроль за исполнением рассматриваемого запрета".

Поэтому, как говорится в отзыве, комитет Совфеда по экономической политике не поддерживает законопроект. Такое мнение может заблокировать движение проекта в Госдуме, сообщают "Известия".