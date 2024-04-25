Более половины россиян запланировали летом путешествие внутри страны

Отпуск на лето запланировали 68% граждан России.

Как говорится в исследовании "Сбер Страхования жизни" и сервиса "Работа.ру", каждый третий россиянин собирается отдохнуть в июле, каждый четвертый — в августе, еще 17% — в июне. Среди тех опрошенных, кто намерен путешествовать, 72% хотят посетить разные места в России.

Также среди направлений для отпуска участники исследования назвали Азию и Европу (по 4%), Ближний Восток (2%), Южную Америку, Африку и отдельные острова (по 1%). Россияне оценили размер необходимых на летний отпуск накоплений в 123,6 тыс. руб.

27% намерены отдохнуть на море, 26% - на озере или речке, путешествие в соседний город планируют 25%, на дачу 23%. Остаться дома и решить текущие дела будут 23% граждан. 16% предпочли потратить отпускные дни на любимое хобби, а 13% — уделить время здоровью, сообщают "Известия".