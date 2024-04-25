За три года число работающих россиян вырастет на 1,5 млн

В России количество занятых в экономике граждан (без учета военнослужащих) за три года увеличится на 1,4 млн и составит 73,3 млн человек.

Как говорится в прогнозе Министерства труда РФ, по итогам 2023 года их насчитывалось 71,9 млн человек. Увеличили потребность в кадрах структурная перестройка экономики и развитие импортозамещения.

Ежегодного прироста рабочей силы в несколько процентов недостаточно, чтобы компенсировать ее нехватку в сегменте массового персонала — это самая дефицитная категория на российском рынке труда. Чтобы решить проблему дефицита кадров, нужно активно повышать привлекательность рабочих специальностей среди населения, сообщают "Известия".

Ранее выяснилось, что по итогам 2023 г. в среднем за год уровень безработицы в России составил 3,2%. Это самый низкий показатель с 1992 г. Безработица снижается во всех регионах России, кроме Дагестана (рост с 11,6 до 12,5%) и Камчатского края (рост с 2,7% до 3,5%).