АКРА: шкалу НДФЛ могут расширить

В России шкала НДФЛ может быть расширена до 3-5 ступеней со средним шагом по ставке в 2-3 процентных пункта.

Это может произойти в рамках готовящейся налоговой реформы, сказано в исследовании АКРА "Увеличение прогрессии в налоговой системе РФ". Из него следует, что в 2025 году, скорее всего, возрастет налоговая нагрузка на относительно более обеспеченных граждан. Авторы напомнили, что об этом в послании Федеральному собранию в феврале 2024 года говорил глава государства Владимир Путин. Эксперты проанализировали параметры шкалы НДФЛ в разных станах. Как оказалось, в государствах с прогрессивной шкалой, где ставка налога зависит от величины полученного дохода, чаще всего действует пятиступенчатая шкала. При этом средний шаг шкал составляет 5 процентных пунктов.

Плоская шкала подоходного налогообложения в настоящий момент существует примерно в тридцати странах мира. В России подобный налоговый режим существовал с 2001 по 2020 год с универсальной ставкой на уровне 13%. Возврат к прогрессии начался в 2021 году с повышения ставки налога до 15% для налогоплательщиков с ежегодным доходом, превышающим 5 млн руб. В настоящее время на российской шкале существуют две ступени.

В исследовании отмечается, что в системах налогообложения, дифференцированных по уровню дохода, могут усиливаться стимулы для налоговой оптимизации, сообщает РИА "Новости".