В Думу внесли проект об усилении мер безопасности на зрелищных мероприятиях

В России хотят усилить меры безопасности во время проведения зрелищных мероприятий.

В Госдуму внесен соответствующий проект закона. Как следует из пояснительной записки к документу, это связано с терактом в "Крокус Сити Холле" в марте 2024 года. Законодатели предлагают обязать организатора мероприятия уведомлять о его проведении МВД России не позднее, чем за 30 дней до начала.

В сообщении должны быть указаны тема, место, дата и время события, а также количество его участников. Об изменении параметров мероприятия также необходимо уведомить МВД. Порядок и форма "заявки" будут установлены кабмином, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин заявил, что главной целью заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле" было "нанесение ущерба единству России". Он добавил, что "Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов".