В Госдуму внесен проект о праве многодетных мобилизованных уволиться досрочно

Депутаты Госдумы рассмотрят проект закона о праве досрочного увольнения со службы мобилизованных, семьи которых являются многодетными.

Документ появился в базе Думы. Депутат Нина Останина и сенатор Айрат Гибатдинов предложили внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Они считают, что, законодательство необходимо дополнить возможностью для мобилизованного досрочно уволиться со службы, если его семью признали многодетной в течение года с момента призыва.

Ранее стало известно, что семьи мобилизованных, проживающие в квартирах, где нет индивидуальных приборов учета, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников.