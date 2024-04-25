Иванову назначили психологическую экспертизу

Заместителю министра обороны России Тимуру Иванову назначили психологическую экспертизу в московском СИЗО "Лефортово".

Он туда помещен на время следствия. Ближайшие 10 дней он пробудет там на карантине.

Всё это время замминистра проведёт в двухместной камере с телевизором. Иванова уже осмотрел врач, вскоре с ним побеседует и психолог — чтобы оценить предпосылки к самоубийству или деструктивному поведению.

Далее Иванов перейдёт на общие условия. По приезде в следственный изолятор он был в гражданской одежде, сообщает Telegra-канал Mash

Напомним, сумма взятки заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова может быть больше 1 млрд руб.