Иванову назначили психологическую экспертизу
Заместителю министра обороны России Тимуру Иванову назначили психологическую экспертизу в московском СИЗО "Лефортово".
Он туда помещен на время следствия. Ближайшие 10 дней он пробудет там на карантине.
Всё это время замминистра проведёт в двухместной камере с телевизором. Иванова уже осмотрел врач, вскоре с ним побеседует и психолог — чтобы оценить предпосылки к самоубийству или деструктивному поведению.
Далее Иванов перейдёт на общие условия. По приезде в следственный изолятор он был в гражданской одежде, сообщает Telegra-канал Mash
Напомним, сумма взятки заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова может быть больше 1 млрд руб.