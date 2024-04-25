Задержана бывший первый зампред правительства Подмосковья Стригункова

Задержана бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она подозревается в получении взятки. В настоящее время устанавливается сумма взятки, а также взяткодатель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данные Telegram-канала Mash, Стригункову подозревают в получении 150 млн руб. Информацию об этом передал правоохранителям тот, кто предлагал деньги за ее "услуги".

Стригунковой 44 года. Должность первого зампредседателя правительства Подмосковья она получила в феврале 2022 года, покинув ее в конце марта 2024 года.