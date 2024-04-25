Названа возможная сумма взятки замминистра обороны Иванова

Cумма взятки заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова может быть больше 1 млрд руб.

Это стоимость "бесплатных" ремонтов, которыми с ним расплачивались подрядчики. Как считает следствие, замминистра был в сговоре с третьими лицами, и получил от них деньги во время оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.

Иванов курировал строительство госпиталей для ветеранов войн в ЦФО. После его задержание три объекта временно заморозили. Два из них горели прошлым летом — в июне и июле. Например, стоимость проекта только Белгороде составляет 4,5 млрд руб., сообщает Telegra-канал Mash.

Ранее Иванов на два месяца был отправлен в СИЗО постановлением Басманного районного суда Москвы. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). По этой статье Иванову может грозить до 15 лет тюрьмы. Он не признает вину.