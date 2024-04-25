Ленобласть снова в ТОПе: Сразу 7 ленинградских общественных пространств вошли в список лучших практик благоустройства Минстроя РФ

В реестр лучших практик благоустройства Минстроя России вошли 7 проектов парков, набережных, скверов Ленинградской области. В списке лучших — «Сквер памяти» в Ивангороде, сквер «Мозаика» в Пудомягах, Комсомольский парк в Шлиссельбурге, «Китайский сад» в Ропше, парк «Березовая роща» в поселке Высокоключевой, общественная территория ДК в Форносово, а также парк «Зеленый квадрат Пикалево».

Все эти современные и комфортные общественные пространства появились на месте пустырей и заброшенных территорий.

Отметим, что всего в Минстрой России поступило 415 заявок из 85 регионов. По результатам рассмотрения конкурсной комиссией отобрано 50 лучших проектов, которые включены в федеральный реестр. При отборе проектов оценивалось их влияние на улучшение качества городской среды, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей, а также качество реализации проекта.

Наибольшее количество проектов представили Ленинградская область, Санкт-Петербург, Красноярский край, Мурманская область, Архангельская область, Республика Саха (Якутия). Все представленные заявки прошли предварительное обсуждение. Те заявки, которые включены в реестр, получили положительную оценку большинства членов Экспертного совета при Минстрое России по формированию комфортной городской среды.

«Ленинградская область каждый год создает для жителей новые комфортные пространства. Территории выбирают сами ленинградцы на голосовании. Вместе с ними архитекторы, проектировщики, специалисты комитета по ЖКХ и Центра компетенций обсуждают, какие малые архитектурные формы, спортивные и детские объекты, озеленение должны появиться на общественных территориях в городах и поселках. Мнение жителей всегда учитывается при разработке проектов — поэтому территории живут, становятся любимыми местами для отдыха. Лидерство в федеральном рейтинге четвертый год подряд — важное подтверждение того, что Ленобласть создает красивые, удобные, функциональные пространства. Лучшие практики потом применяются в других районах нашей области и разных регионах», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Так, например, в конце 2023 года проект благоустройства территории в Старой Ладоге «Гостевое поле и тропинка променад» получил серебряный диплом XIV Национальной премии России по ландшафтной архитектуре. Он занял 2 место в номинации лучший нереализованный объект общественного пространства площадью 1-5 га.

Проект «Гостевое поле и тропинка променад в Старой Ладоге» предусматривает благоустройство прибрежной зоны реки Волхов, которая поможет связать основные точки туристического притяжения села – Староладожский Никольский монастырь на юге, Староладожскую крепость и Успенский монастырь в центре и Церковь Рождества Иоанна Предтечи на севере, и сделать пребывание туристов более комфортным и познавательным.

А в 2022 году Ленобласть взяла серебряный диплом за проект благоустройства Смоляного мыса в Выборге в номинации лучший реализованный объект общественного пространства площадью более 5 Га.

На площадке V Международного Муниципального Форума БРИКС+ главный архитектор Ленинградской области Сергей Лагутенко отмечал: «Ленинградская область – территория с древней историей, богатая природным и архитектурным наследием. В Правительстве Ленобласти ведется активная работа по созданию нового облика региона и сохранению исторической застройки. Это можно заметить по итогам реставрации, например, парка Монрепо и Смоляного мыса в Выборге, набережной в Ивангороде или улицы Карла Маркса в Новой Ладоге».

Напомним, Ленобласть продолжает работать над выполнение задачи по увеличению туристского потока на 50% к 2030 году. Создается инфраструктура, благоустраиваются территории, реконструируются объекты культурного наследия, получают поддержку музеи, малый и средний бизнес и проводятся творческие конкурсы.

Проекты, получившие признание в топе Минстроя РФ, были реализованы в 2023 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», созданному по поручению президента России Владимира Путина, а «Зеленый квадрат Пикалево» благоустроен после победы во Всероссийском конкурса Минстроя РФ.

Сейчас в Ленобласти продолжается голосование за проекты, которые будут благоустроены в 2025 году. Проголосовать можно до 30 апреля на портале - 47.gorodsreda.ru.