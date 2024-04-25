"Как слово наше отзовется": в Югре на Международном телемосту обсудили сохранение языка и традиций коренных народов

Юбилейный V Всероссийской форум национального единства стартовал в Ханты-Мансийске в КТЦ "Югра-Классик" 23 апреля. Участие в торжественном открытии приняли более 500 человек из 36 регионов России, передает корреспондент Накануне.RU.

Выступая с приветственным словом, губернатор Югры Наталья Комарова напомнила, что в 2024 году исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Глава региона процитировала строчки из письма Пушкина к Чаадаеву: "Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал".

Эта важная мысль перекликается с девизом форума – "Как слово наше отзовется". В программе в том числе сфокусировано внимание на вопросах ответственного отношения к слову в информационном пространстве. Особое внимание этому вопросу было уделено во время одного из ключевых мероприятий форума – Международного телемоста "Традиционные знания: обретение, передача и защита".

Модераторами Международного телемоста выступили член Президиума Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации Татьяна Дятлова и Первый заместитель Руководителя Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Наталия Заболотских.

Участники телемоста выразили уверенность, что главный инструмент в развитии национальных отношений – это диалог. Только коммуникации и взаимодействие помогают решать возникающие проблемы, преодолевать недопонимание и повышать эффективность.

"Очень важно создавать такие площадки для диалога, на которых есть возможность презентовать конкретные проекты и практики, поделиться опытом и механизмами по сохранению культуры и традиций. Их важно сохранять, ведь это то, что сохраняет нашу целостность и упорядоченность жизни", — подчеркнула модератор Наталья Заболоцких.

Татьяна Дятлова также подчеркнула важность диалога в сохранении межэтнического взаимодействия.

"Мы должны уметь разговаривать друг с другом, вне зависимости от политической, социально-экономической ситуации. Второй главный фактор – это люди, которые сегодня живут здесь и сейчас, транслируют свою культуру, дружелюбно относятся к любой конфессии, народности. Благодаря слиянию этих двух факторов мы, наверное, один из уникальных регионов РФ, в котором поддерживается мирное существование такого количества национальностей", - заявила она.

Мероприятие объединило участников десятка различных стран: от Армении и Казахстана, до Мексики, Ирана и Индии.

Обсуждение было поделено на два блока. Первый посвятили традиционным знаниям коренных народов Севера, проблемам и вызовам, с которыми они сталкиваются, а также проекту IT-стойбище.

Шеф-редактор группы национального телерадиовещания Филиала ВГТРК "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Югория" Наталья Маковецкая отметила, что форум национального единства – место, где каждый народ чувствует свою значимость.

"Сберегая традиции мы сохраняем культурное многообразие и национальную идентичность народов России", - подчеркнула она.

В Югре, по словам эксперта, проживают чуть более 30 тыс. представителей народов ханты, манси, лесных ненцев. В настоящий момент родной язык коренных народов, их культура, теряются, утрачивают свою значимость.

Маковецкая подчеркнула, что развитие СМИ Югры – важный инструмент сохранения самобытности обских угров, популяризации культуры, языка, традиционных промыслов и ремесел. Так, благодаря грант-поддержке губернатора региона был реализован проект об истории национальных поселений, их основателей. В 2021 году цикл документальных фильмов " Древние стоянки остяков и вогулов" был представлен на Всероссийском конкурсе журналистов "Многоликая Россия" и отмечен Гран-при.

Кроме того, с 1993 года ведется сотрудничество с финно-угорскими журналистами из Уральского, Приволжского и Северо-Западного округов. Общими силами создается тележурнал "Финно-угорский мир" – своеобразная летопись финно-угорской языковой группы.

"Перед редакциями благородная миссия - сохранить слово народов севера в информационном пространстве Югры. Будущее любого этноса во многом зависит от каждого от нас. от нашей активности. От того, насколько задействован этнокультурный потенциал. У нас он есть", - подчеркнула Наталья Маковецкая.

Президент региональной Общественной организации "Спасение Югры" Людмила Алферова обратила внимание на успехи уникального проекта "IT-стойбище", направленного на создание условий для обеспечения равного доступа к использованию цифровых ресурсов представителей коренных малочисленных народов севера, проживающих в труднодоступных и отдаленных территориях, получения общедоступного бесплатного дошкольного и основного общего образования, повышения качества жизни коренных малочисленных народов севера.

"Самое главное – мы не останавливаемся на достигнутом. Мы реализуем проект Стойбищная школа-сад. Главный результат этого проекта – дети приходят в школу гораздо уверенней, подготовленными и адаптационный период у них проходит проще", - сообщила Алферова.

На втором блоке телемоста международные эксперты представили собственный опыт сохранения традиций, культурного кода коренных народов мира. Так, например, председатель совета народных депутатов города Бендеры Приднестровской Молдавской Республики Юрий Кара сообщил, что в Приднестровье за 34 года образовалась общность "многонациональный приднестровский народ". Все народы мирно уживаются на одной территории, сохраняя свою национальную идентичность. В Республике действуют три языка: русский, украинский, молдавский. На трех языках издаются газеты, выпускаются телепередачи. В школах молдавский язык преподается, в отличие от Республики Молдова, где язык уже стал румынским. Он предложил проводить международные спортивные соревнования между городами побратимами, в том числе проводить традиционные национальные игры.

Отметим, что Форум национального единства проводится в рамках регионального проекта по совершенствованию государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики.