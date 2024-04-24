Baza: Новолипецкий металлургический комбинат атаковали беспилотники

Беспилотники атаковали Новолипецкий металлургический комбинат прошедшей ночью, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, два БПЛА врезались в здание кислородной станции №2 НЛМК. Сооружение частично разрушилось, в здании выбиты окна. Из-за атаки пришлось остановить два кислородных блока.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в промышленной зоне Липецка упал беспилотник, который пытался нанести удар по инфраструктуре. Угрозы атаки жилого массива не было. Эвакуацию проводили только на территории падения беспилотника.