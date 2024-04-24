В Госдуме заявили о заполонивших Мариуполь мигрантах

Жители Мариуполя жалуются на заполонивших город мигрантов, заявил депутат Госдумы и глава фракции "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.

По его словам, в Мариуполе веками складывался национальный состав из представителей разных этносов. "А тут за несколько месяцев город заполонили приезжие из Средней Азии, которые живут по своим законам и порядкам. Лучшего подарка укронацистской пропаганде трудно придумать", — сказал он.

Ответственность за приезд мигрантов Миронов возложил на Минстрой. Он считает, что застройщики города "тиражируют свою излюбленную "бизнес-модель", в основе которой эксплуатация гастарбайтеров".

Лидер партии готовит запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность выделения жилья в Мариуполе приехавшим мигрантам, пишет "Лента.ру".

После теракта в "Крокусе" перед российскими властями в очередной раз встала проблема не только контроля и безопасности в целом, но и в полный рост встал вопрос мигрантов, правил их пребывания, контроля их нахождения на территории РФ. Президент Владимир Путин поручил разработать систему дополнительных профилактических мер по борьбе с незаконной миграцией – так, в стране может появиться и новое ведомство по вопросам миграционной политики и межнациональных отношений. Предполагается, что это может быть как министерство, так и федеральное агентство с широкими полномочиями, которое будет подчиняться напрямую главе государства.

Ранее Министерство внутренних дел России разработало и внесло на рассмотрение кабмина проект федерального закона об условиях въезда, выезда и пребывания в стране иностранных граждан и лиц без гражданства. Ведомство считает необходимым снимать отпечатки пальцев и фотографировать всех прибывающих в страну иностранцев. Процедуры надо пройти в течение 30 дней с момента въезда либо при обращении за патентом или при оформлении разрешения на работу. Сдать биометрические данные можно будет заранее в представительствах МВД.