Астраханцы наводят порядок в региона в рамках "Месячника чистоты"

Объявленный губернатором Игорем Бабушкиным «Месячник чистоты» затронул не только областной центр Астраханской области, но и сельские районы. Астраханцы выходят на субботники, чтобы привести в порядок дворы, улицы, места захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, посадить цветы и деревья. Участие в уборке принимают жители разных возрастов, коллективы предприятий и организаций.

В преддверии Дня Победы сотрудники мингосуправления Астраханской области привели в порядок места захоронения солдат Великой Отечественной войны на центральном городском кладбище №1.

По мнению руководителя министерства Алексея Набутовского, уход за мемориальными местами и воинскими захоронениями играет важную роль в сохранении исторической памяти. Каждое из них – это символ жертв, которые пришлось принести во имя мира и свободы. Поэтому они должны быть сохранены для будущих поколений в надлежащем состоянии.

Сотрудники областной службы природопользования провели субботник на прилегающей к зданию ведомства территории по ул. Красная Набережная, 49а. Собрали мусор, сухую растительность, побелили бордюры, покрасили металлическое ограждение.

Руководитель службы природопользования Румиль Юнусов сообщил, что «Месячник чистоты» активно поддержали подведомственные учреждения в районах области. Сотрудники лесхозов и дирекций особо охраняемых природных территорий на закреплённых участках сажают деревья и цветы, убирают мусор и сорную растительность, красят хозяйственные постройки, проводят побелку деревьев.

В Черноярском районе активисты движения Первых вместе с координатором фонда «Защитники Отечества» Ольгой Ситниковой привели в порядок мемориал «Никто не забыт, ничто не забыто».

В городе Нариманове добровольцы и серебряные волонтеры организовали экологическую акцию по высадке зеленых насаждений «Связь поколений». Как отметили сами участники, такие мероприятия – отличный повод увидеться друг с другом в неформальной обстановке, пообщаться, сделать город красивым.

Мероприятия в рамках «Месячника чистоты» продлятся до конца месяца. На 27 апреля запланирован большой субботник, присоединиться к которому может каждый, кто желает видеть родной город, село или посёлок чище и красивее.