24 Апреля 2024
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области в ходе рабочей поездки в Знаменск передал военнослужащим спецоборудование

Во время рабочей поездки в ЗАТО Знаменск губернатор Астраханской области проинспектировал ход работ по капитальному ремонту здания СОШ № 236, проверил уже отремонтированную Детскую школу искусств, а также встретился с главой города Олегом Глотовым и знаменскими военнослужащими.

Первый этап строительных работ в СОШ №236 подрядная организация завершила в декабре 2023 года. Специалисты провели ремонт фундамента, отмостки, межэтажных перекрытий.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Вторым этапом, который начался в этом году, строители демонтируют кровлю, полы, ремонтируют системы отопления холодного и горячего водоснабжения. На эти цели в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» было выделено более 100 млн рублей. Как сообщил подрядчик, во время проведения ремонтных работ выяснилось, что здание школы первоначально было построено с техническими нарушениями, и теперь их предстоит устранить.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Еще одно учреждение уже отремонтировали в прошлом году в рамках нацпроекта «Культура» – это Детская школа искусств по адресу: ул. Ленина, 43. Такой масштабный ремонт в полувековом здании провели впервые. Здесь обновили фасад здания, заменили оконные и дверные блоки, благоустроили территорию и установили контейнерную площадку. Кроме того, для юных музыкантов приобрели два акустических пианино и оборудование для виртуального концертного зала.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Будем дальше участвовать во всех программах, которые позволяют благоустраивать территории, ремонтировать фасады и проводить внутриотделочные работы. Это для нас приоритетная задача», – подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Также во время поездки в Знаменск Игорь Бабушкин встретился с военнослужащими.

(2024)|Фото: astrobl.ru

По их просьбе глава региона передал необходимое оборудование на территорию СВО для бойцов ракетной бригады Южного военного округа: коптер, ноутбуки, рации и противодроновые ружья.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Все необходимое для обнаружения и уничтожения вражеских БПЛА мы отправили нашим бойцам. Помогали, помогаем и будем помогать. Это наше общее дело», – считает глава региона.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Кроме того, Игорь Бабушкин посетил одну из площадок полигона Капустин Яр, где состоялся испытательный пуск новой модернизированной высокоточной ударной ракеты.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Здесь губернатор региона провел рабочее совещание с генерал-майором Евгением Коноваленковым и главой ЗАТО Знаменск Олегом Глотовым по вопросам развития инфраструктуры полигона и города.

Теги: игорь бабушкин, знаменск, военнослужащие, рабочая поездка


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