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Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Адвокат Иванова: В деле есть один эпизод получения взятки

Следствие вменяет замминистра обороны России Тимуру Иванову один эпизод получения взятки, заявил его адвокат Мурад Мусаев.

"Ему вменяют взятку в виде бесплатных строительно-ремонтных работ на якобы его личных объектах. За это, считает следствие, он оказывал помощь компаниям - подрядчикам Минобороны", - цитирует адвоката ТАСС.

Мусаев отметил, что это взятка не в виде денег, "поэтому все суммы относительны".

Ранее Иванов на два месяца был отправлен в СИЗО постановлением Басманного районного суда Москвы. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). По этой статье Иванову может грозить до 15 лет тюрьмы. Он не признает вину.

Также по делу Иванова арестован его друг Сергей Бородин, его тоже обвиняют во взяточничестве.

Теги: тимур иванов, взятка, замминистра обороны рф


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