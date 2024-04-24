Байден: США в ближайшие часы начнут военные поставки на Украину

США в ближайшие часы начнут военные поставки на Украину, сообщил президент США Джо Байден.

"Я обеспечу, чтобы поставки начались незамедлительно", - заявил он в телеобращении.

Среди оборудования, которое направит Украине США, - снаряды для противовоздушной обороны, артиллерии и ракетных систем и бронетехники.

Напомним, Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей одобрил законопроект, предусматривающий выделение $61 млрд для Украины. Сегодня его подписал президент США. По данным Reuters, сразу после подписания Байденом документа Вашингтон направит Киеву пакет военной помощи на $1 млрд.

Законопроект о помощи Украине не могли принять с октября 2023 года. В пакет мер также входят $26 млрд Израилю, $8,12 млрд — на Индо-Тихоокеанский регион.