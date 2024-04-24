В уголовном деле Тимура Иванова появился третий фигурант

В уголовном деле замминистра обороны Тимура Иванова появился третий фигурант, которому вменяется дача взятки, передает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией. Пока вопрос с мерой пресечения этому фигуранту не решен.

Сегодня суд на два месяца арестовал Иванова и его друга Сергея Бородина, им вменяют получение взятки в особо крупном размере. Следствие пока не сообщает детали дела. Известно только, что речь идет об "оказании услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны".

Иванов отрицает вину.