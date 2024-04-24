Блиновская готова отдать все имущество, чтобы погасить долги и выйти из СИЗО

Блогер Елена Блиновская готова отдать все имущество, чтобы погасить долги и выйти на свободу, пишет Mash. Об этом она заявила на заседании по мере пресечения в Мосгорсуде. Однако суд оставил "королеву марафонов" в СИЗО еще на три месяца, до 26 июля.

Блогерша уверяет, что просила налоговую забрать имущество в счет долга, но ей отказали.

Мосгорсуд не стал изменять меру пресечения Блиновской, даже несмотря на ушедшего в зону СВО мужа и оставшихся без присмотра родителей детей, воспитанием которых занимаются бабушка с дедушкой. По данным SHOT, это может быть связано с проводимой силовиками проверкой о законности подписания контракта Алексея Блиновского с Минобороны.

В конце марта стало известно, что СКР расширил обвинение супругам Блиновским. Им увеличили размер легализованных денег и имущества, приобретенных преступным путем – с 43 млн руб. до более чем 700 млн руб. Кроме того, супругам вменяется неуплата более 900 млн руб. налогов. Блиновской также предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей.

Блиновскому было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Свою вину он не признает. Создательница "марафонов желаний" признает вину только в неуплате налогов.