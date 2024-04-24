В Нижневартовске группа подростков-спортсменов избила школьников

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах избиения школьников в ХМАО-Югре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР. Региональное управление СКР проводит проверку.

Телеканал N1 сообщает со ссылкой на маму одного из пострадавших, что инцидент произошел накануне, в Нижневартовске, в районе учительского бульвара. Толпа подростков в количестве 13-15 человек, из которых только один парень был славянской внешности, напала на ее сына и его друга. Побои наносили пять - шесть человек. Остальные смотрели. Били исключительно по голове и лицу.

"Мне известно что несколько парней занимаются профессионально спортом, один тайским боксом, а второй вольной борьбой, так же известно, что он учится в школе №22", - сообщила женщина.

По словам вартовчанки, эти спортсмены вымогали у подростков деньги, пригрозив, что если они не принесут, то их снова изобьют. И сказали, чтобы дети не обращались в полицию, что у них везде знакомые и их "отмажут".

"Сказали, если мы напишем заявление, тогда моего сына будут избивать уже 20-летние мужики. У моего ребенка множественные ушибы и кровоподтёки на лице. Ребёнок находится на больничном под присмотром", – рассказала мама пострадавшего мальчика.

Женщина сообщила, что она написала заявление в полицию, побои зафиксированы.

Быстрыкин потребовал окружной следком доложить о ходе проверочных мероприятий.