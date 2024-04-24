В свердловской полиции рассказали о ребенке, погибшем на уроке физкультуры

В полиции рассказали о ребенке из уральского города Асбест, который сегодня погиб на уроке физкультуры. Также свою проверку начал Следственный комитет.

Детали привел глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он принес искренние соболезнования родным Богдана – именно так зовут ребенка, а также всему коллективу школы, где тот учился.

"Мальчик на учете не состоял, характеризуется положительно, воспитывался в неполной семье мамой, также на учете не состоящей. Отец ребенка умер в 2017 году по причине сердечного заболевания. Ребенок с 9 лет состоял на учете в одной из больниц Екатеринбурга из-за хронического заболевания. Физкультурой ему заниматься было можно, он освобожден лишь от сдачи нормативов. В школу он пришел в хорошем настроении, шутил, жалоб на здоровье не высказывал. Заниматься физкультурой он стал после урока литературы. Учительница, увидев случившееся, взяла ребенка и вынесла его на свежий воздух, после чего сразу же стала оказывать ему первую медицинскую помощь – делать искусственное дыхание. К большому сожалению, все это не принесло положительного результата, равно как и помощь двух прибывших на место происшествия бригад "скорой помощи". В семье он был единственным ребенком, 25 мая ему бы исполнилось 14 лет. Сотрудники полиции и СКР устанавливают более подробные и точные обстоятельства ЧП", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, начата проверка. Будет изучена характеризующая и медицинская документация в отношении ребенка. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы случившегося, а также родственники мальчика и представители образовательного учреждения. Для определения точной причины смерти школьника проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.